僅40%男童已打HPV疫苗 團體促接種計劃涵蓋至小五小六

人類乳頭瘤病毒(HPV)不但可引起生殖器官濕疣，更與子宮頸癌、口腔癌及肛門癌等有密切關係。不過，有關注團體進行的調查發現，家長雖對子女接種HPV疫苗的接受度高，但仍有不少父母未為其小朋友作接種安排，僅40%男童家長會為兒子接種HPV疫苗。團體今日(13日)呼籲家長及早為子女接種疫苗，並促請政府將就讀小五及小六的男童納入接種計劃，增加HPV疫苗的覆蓋率。

不同專科醫生組成的「關注HPV聯盟」委託研究機構，於今年2月訪問了851名小五及小六家長，當中近90%女童父母表明同意或已為女兒接種HPV疫苗，另有70%男童家長表示知道男性可接種HPV疫苗，惟當中達60%人未有為兒子安排接種。

聯盟召集人顏婉嫦建議政府，將HPV疫苗到校接種計劃擴展至小五及小六的男生接種，她以澳洲為例，指當地將接種計劃擴展至男性後，令當地21歲年輕人感染生殖器官濕疣的比率大幅降低90%，子宮頸高度異常及癌症個案亦顯著減少。

聯盟委會陳基湘補充指，兒童在青春期前接種HPV疫苗的免疫效果較佳，而9至14歲兒童只須接種2針便可，即可捱少1針。由於部分人可能較早已開始有性接觸，故他呼籲家長盡早為子女接種HPV疫苗，讓子女在未接觸HPV病毒前得到最大保護。