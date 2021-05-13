梁凌杰死因研訊　警怕梁受刺激拒鄺俊宇上前接觸

反對修訂《逃犯條例》示威者梁凌杰在2019年6月15日於太古廣場外牆工程鐵架墮下身亡，死因研訊今天（13日）續訊。警司聶凱鵾供稱當日該男子在危站期間，時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」畢慧芬想接觸他，但考慮到可能會刺激到他，故認為不適合讓雙方接觸，男子約於9時跨到鐵架部分，惟當時沒有事物刺激到男子。

警察談判組主管總警司黃廣興供稱，他當日原本休假，下午接到有人危站的消息後，他約於下午6時到場接觸該名雨衣男子，歷時約20分鐘。黃指該男子情緒平靜，過程中甚少開口說話，但要求不要靠近，黃當時叫該男子注意安全，提醒那是危險地方。黃指談判組第一隊隊長王振業總督察其後到場協助，談判組第2隊及後亦於6時45分到場。

黃在死因裁判官高偉雄提問下，同意曾有人要求接觸該男子，但被黃拒絕。黃指沒有受過訓練的人士或會刺激男子情緒，而在過去處理類同事件時，即使是事主相識人士要求接觸，警方亦抱以審慎態度，除非是事主主動要求。黃又指，由於談判組有受過危機溝通訓練，所以在營救行動中，較一般精神科或心理學專家適合。

談判組第一隊隊長王振業總督察供稱，他當時亦是休假，晚飯時看見附近有警車，及後知悉黃總警司在場，他遂於到場協助。王指當時雨衣男子坐在平台上，戴口罩及手持電話，王嘗試接觸該男子及查詢其訴求，雖然他有口部活動，惟王未能聽到聲音，王又嘗試問他有沒有家人，但不獲回應，他子及後曾來回踱步及看手機。