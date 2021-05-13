指與台灣聯繫緊密　高院拒網台主持傑斯保釋

52歲網台主持人「傑斯」尹耀昇，涉嫌在節目中發表煽動性的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為罪，控方日前再加控他5項洗黑錢，及加控一項串謀煽動罪，作為原先4項煽動罪的交替控罪。尹早前向高院法官杜麗冰申請保釋，但被拒絕。杜官今日（13日）頒判詞解釋理據，引用控方案情指，尹涉嫌於去年發起眾籌計劃，資助示威者潛逃台灣，及後將籌得1300萬港元當中的900萬港元存入個人戶口，或他有份持有的聯名戶口。杜官認為他與2個台灣組織關係密切，潛逃風險高，因此拒絕批准他保釋。

控方案情指稱，尹耀昇透過眾籌計劃，與「台灣基督長老教會」及「民間司法改革基金會」2個台灣組織緊密聯繫。據該2組織的網頁顯示，它們都有份倡議國際社會，對中國及香港特區政府施加貿易限制及制裁，藉此施壓要求釋放多名因《港區國安法》被捕的人士。去年2月至11月期間，眾籌計劃共籌到1300萬港元，當中有900萬港元存入他的個人戶口，或由他有份持有的聯名戶口，部分款項後來被匯到「台灣基督長老教會」的銀行戶口，控方有證據顯示，部分款項是用來資助在香港面對刑事案罪犯潛逃到外地。

據控方指稱，在落實《港區國安法》之後，尹於去年8月至10月期間，多次透過網台節目呼籲外國對香港官員施加制裁，煽惑聽眾對抗中國政府及港府，並煽惑公眾參加去年9月6日的非法集會，以抗議去年立法會選舉押後舉行。尹在節目當中又視內蒙古和香港為獨立族群，並形容五星旗為「極權」，批評中國政府剝奪國民人權。

但辯方指出，尹現被控的是普通法下的刑事罪行，而非《港區國安法》；而警方大可關閉他的網上平台，他不會再干犯危害國家安全的罪行，法庭也可施加保釋條件，禁止他繼續參與網台節目。法官同意尹現被控的是普通法下的刑事罪行，因此在考慮是否批准保釋時，被告會否依期歸押乃是最重要的因素。法官指尹面對的控罪嚴重，他與台灣不同組織有密切聯繫，潛逃的誘因極高；而不論《港區國安法》的保釋門檻是否適用於本案，法庭不相信若批准尹保釋，他會停止做出危害國家安全的行為，因此拒絕給予他保釋。