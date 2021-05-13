地盤工涉性侵繼女案續審　明播被告錄影口供

五旬地盤工被指由繼女8歲起，便開始在中港兩地多次非禮和強姦她超過3年，包括強迫繼女替他口交及與她肛交，甚至要求她模仿色情片內的女性性交動作。該地盤工否認全部9項控罪，案件今日（12日）在高院續審。女事主X續作供，激動否認虛構指控，須辯方律師提醒她保持冷靜。今天X已作供完畢，明天控方將在庭上播放被告的錄影會面紀錄。

57歲男被告以英文字母W.K.Y.作代號。他被控3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪。控罪發生在2015年9月至2019年2月之間，當中4項控罪的案發地點是廣東省汕尾市海豐縣某單位，其餘控罪則在香港土瓜灣某單位發生。

X今日繼續透過視像系統接受辯方盤問，形容被迫口交及肛交「好難受，好核突」，但她既怕尷尬，又擔心無人相信及怕母親不開心，加上個性膽小，「唔知點樣講出口」，因此所以沒有向母親講述事件。辯方向她指出，被告從沒非禮或強姦她，她所說的不過是虛構。X不同意說法，並大喊「有發生！」。在X作供完畢後，法官寄語她要「畀心機」讀書做人。審訊明天繼續，將播放被告的錄影會面。