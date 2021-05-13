男生拋傘入火堆輕判感化　控方求覆核判刑

去年3月1日港鐵太子站831事件半周年，有示威者到旺角聚集堵路，期間一名男學生把雨傘扔進正在焚燒的垃圾桶，因而被控縱火罪。他早前於九龍城法院認罪後，去年9月被判罰18個月感化令。惟律政司認為判刑過輕，今天（13日）就刑期申請覆核。男生則反對申請，指現時感化期已過近一半，若再重新判刑，對他屬非常嚴苛。裁判官張天雁聽罷雙方陳詞，將案件押後至6月24日裁決，期間裁判官將索閱男生的感化令進度報告和社會服務令報告，及其母的醫療及社署福利報告。

現時就讀中五的18歲被告莊通才，今天由其坐輪椅的母親陪同出庭，他的學校社工等亦有到庭旁聽支持。律政司今陳詞表示，本案在判刑時並未有播放現場片段，而今天在片段中可見，案發地點有民居、車輛等，並非空曠地方，對市民存在相當大的威脅。而且被告的行為會引起他人倣效，從他當日所帶備的物件來看，亦證明他是有預謀，這些均是令案件更嚴重的因素。控方認為法庭應在事實及法理基礎上重新考慮判刑，並指考慮到基於公眾利益，懲罰、阻嚇應較更生重要。

辯方則反對申請，重申案發地點在內街，涉及的人數、程度等不如彌敦道的情況般嚴重，片段只見男生徘徊，未見他與人有聯繫或交流，其唯一刑責只是把雨傘扔進火堆中，事件中亦沒人受傷，他亦沒作出挑釁的行為。而男生背景有特殊的地方，其母須輪椅輔助出入，生活上要依賴男生的照顧，而男生經歷是此事件後，相信重犯機會極微，男生亦已接受了9個月的感化期，若再對他重新判刑，乃非常之嚴苛。