去年鼠患指數錄3.6%　東區及油尖旺區成重災區

食物環境衞生署今日(13日)公布，2020年全年的整體鼠患參考指數為3.6%，只比2019年的4.2%微跌0.6個百分點，其中東區及油尖旺區的鼠患參考指數為全港最高，有7.6%，大埔區則錄得6.4%。分區監察地點方面，東區英皇道的鼠患參考指數高達16.7%，冠絕全港。

食環署聲稱，2020年全年各分區的鼠患參考指數均低於10%，表示大部分分區的鼠患情況於調查期間並不普遍。不過，記者翻查分區指數，部分監察地點的鼠患問題相當嚴峻，其中東區英皇道的監察地點鼠患參考指數高達16.7%，冠絕全港，而大埔區廣福道及油尖旺區上海街的監察地點也分別錄得9.8%及9.6%。

該署又指，針對鼠患較為嚴重的監察地點，食環署自2020年下半年起加強跟進防鼠及滅鼠工作，有關措施成效理想，指數明顯下降。不過，19個劃分區域當中，有11區的鼠患參考指數不跌反升，其中油尖旺區、深水埗區、大埔區等區域的下半年指數，都比上半年翻了最少一倍。而東區更持續維持在7%以上，只有些微進步。

食環署續指，為加強鼠患監察，已於去年下半年起將監察地點由41個，即約2300個放置誘餌地點，增加至50個，即約2700個放置誘餌地點，以覆蓋更多地點。該署亦繼續分兩期進行全港滅鼠運動以及目標小區滅鼠行動。他們亦籌備在今年中前透過政府的地理空間信息樞紐平台，向各部門發放各個監察地點的鼠患數據，以便各部門部署滅鼠行動。

食環署的鼠患參考指數共分三級。一級(指數少於10%)表示鼠患情況並不普遍；二級(指數介乎10%至少於20%)表示鼠患情況略為普遍；三級(指數達20%或以上)表示鼠患情況普遍。