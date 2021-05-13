高院拒梁國雄岑子杰保釋　指2人會續危國安

47名發起或參與去年民主派「35+」初選人士，因涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪。其中被控的社民連兩名副主席「長毛」梁國雄及岑子杰，早前向高等法院申請保釋，被國安法案件指定法官杜麗冰拒絕。法官今日（13日）頒判詞解釋理據，指相信若准他們保釋，他們會繼續做出危害國安的行為，不合批准保釋的要求。

辯方早前申請保釋時提到，梁、岑2人從未主張港獨，也沒勾結外國勢力，或要求外國制裁中港官員。他們亦沒簽署泛民初選的網上聲明。梁最近新婚，希望與妻子平淡過日子，他患有冠心病，與香港有強烈的本地聯繫，潛逃風險低。梁在初選中落敗，即使他成功入到議會，他也很大可能被取消議員資格，故他再做出危害國家安全的行為的機會很低。辯方又指，岑積極參與性小眾的平權運動，其配偶也是本地人。他無意欲離開香港，潛逃風險亦低。岑雖然在初選中入圍，但去年的立法會選舉已經押後，即使他入到議會，他亦很大可能被取消議員資格。

律政司則反對梁、岑二人保釋，指梁在參加初選時，曾在宣傳單張上寫上「五大訴求 缺一不可 抵抗惡法 您我同行」，並曾在公開場合表示：「35席以上既席位，係極之重要。我哋係要令到特區政府嘅苛政冇辦法行」。岑則在初選論壇上提過：「未來最恐怖嘅係《國安法》，要製造寒蟬效應......我寧願同中共玉石俱焚。」，及「我主動去撩中共打交，要攬抄佢，我唔贏唔緊要，最緊要中共輸」等。岑亦曾就「12港人」事件表態，指「12港人」是在內地非法囚禁，及批評警方及法庭不公正。律政司指梁、岑2人對政府及《港區國安法》均持敵對態度，所以重犯的機會高。

法官認為，若批准梁、岑2人保釋，他們會繼續做出危害國家安全的行為，尤其岑是一名立場堅定的年輕人。今年2月他到警署報到，仍在警署門前表明堅持要政府回應五大訴求，因此在考慮控辯雙方陳詞及他們提供的相關資料後，決定拒絕他們保釋。