男生被控擾亂秩序襲警　辯稱被毆打威脅逼供

民陣於前年10月20日發起由尖沙咀遊行往高鐵西九龍站，但遭警方反對，其後有人以個人名義發起相同路線遊行，最終演變成油尖旺區一帶的警民衝突。一名男學生被指於當日在人群中叫囂，並掌摑警員及扯警棍，事後被捕。該學生否認一項在公眾地方作出擾亂秩序的行為及2項襲警罪，今天（13日）在九龍城裁判法院受審。

19歲被告陳秉臻被控於2019年10月20日，在彌敦道與窩打老道交界作出擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。他另被控於同日同地，分別襲擊警員18423及6185。

警員18423陳文道供稱，事發時被告站在人群中叫罵「死黑警！夠膽過嚟隻揪啊！」，其身後人群隨之起哄。他警告被告不果，便上前欲作出截查。惟被告向後退並突然掌摑他，其同袍6185見狀便拿出警棍，被告卻伸手扯棍。陳出手阻止因而與被告糾纏，其後一同倒地，及後在其他警員協助下制服被告，而6185事後曾表示膊頭被扯。

控方指被告被捕後有招供，不過辯方就指，被告是在被警察數度掌摑，並威脅稱要簽署口供聲明，才會把他送院檢驗，被告才在口供簽字。辯方指由於被告是在受暴力對待及誘導下才在口供簽署，所以反對將其招認呈堂。