杏花邨站查票衝突　躁漢遭職員跪頸制服　議員憂武力致傷亡

今年4月於港鐵杏花邨站，一名有精神病紀錄的男子持殘疾人個人八達通卡出閘時，與查票的港鐵職員衝突，更一度被職員以跪頸動作制服。事件引發公眾質疑港鐵查票員的處理手法，有區議員今日(13日)在區議會會議上質疑港鐵是次做法，並質問港鐵有否為查票員訂立最低武力指引。與會的港鐵代表稱，現已有指引教導前線職員避免與乘客有肢體接觸，亦於事件發生後進行內部檢討，惟未有正面回應跪頸行為是否屬合理武力，以及有否訂立最低武力指引。

議員林兆彬今日於油尖旺區議會交通及運輸事務委員會上，就4月發生的「跪頸事件」向港鐵質問有否為查票員訂立最低武力指引，並對相關職員的跪頸行動感到擔憂，認為相關行為可引致他人嚴重傷亡。另有多名議員質疑港鐵職用運用武力的法理基礎，其中，議員李國權表示，遇到類似情況理應報警求助，但職員可自行動用武力處理，質疑港鐵是否有政府授權，可讓前線職員使用武力。

與會的港鐵助理公關經理(對外事務)陳耀忠未有正面回應跪頸是否合理武力等問題，僅表示由於警方尚就案件進行調查，不便透露更多，但港鐵已就事件進行檢討，並提醒職員遇到類似情況應盡快報警及盡量避免查票時與被查人有肢體接觸。

陳又指，港鐵亦會增加職員培訓，並已跟特殊需要人士的組織合作，提升前線職員識別及應對有特殊需要乘客的能力。