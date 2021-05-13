政府收地建資助房屋　料提供約1600個單位

發展局根據《收回土地條例》，收回在法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展的三組地塊內的私人土地，興建資助房屋，三組地塊分別位於粉嶺及元朗，預計合共可提供約1600個單位。政府於2019年的施政報告表明將動用《收回土地條例》，收回包括新界棕地在內的私人土地，並選取10塊地積比率介乎5至7.5的私人地塊作檢視，評估是否適合作公營房屋發展規劃。

發展局表示，政府會盡快完成有關收回土地程序，而地政總署今日(13日)已開始為三組地塊進行清拆前登記，並停止接受涉及上述三組地塊的地契修訂和換地的新申請。三組地塊包括位於粉嶺新運路近黃崗山佔地約3500平方米，規劃作「住宅(甲類)」的地塊；位於元朗十八鄉路近龍田村佔地約7000平方米；規劃作「住宅(甲類)」的地塊；及位於元朗元龍街與攸田東路交界附近佔地約5300平方米；規劃作「綜合發展區」的地塊。

根據現時土地用途地帶指明的發展參數，三組地塊涉及的12300平方米私人土地，連同鄰近約3500平方米的政府土地，預計合共可提供約1600個單位。

發展局指出，其餘納入檢視的七組地塊，其中兩組被評估為不適合作高密度資助房屋發展。當中其中一組地塊坐落工業區，該地塊內及鄰近地區仍有頻繁業務營運，認爲若把該地塊用作房屋用途將引致土地使用的兼容性問題。另一組地塊基於嚴重的地質限制，如用作資助房屋發展會對成本效益構成重大影響。

就剩餘納入是次檢視的五組地塊，該局稱政府現階段並不會收回作資助房屋發展用途。其中三組地塊的業權擁有人已提交並積極跟進其地契修訂或換地申請。地政總署會繼續按既定程序處理相關申請。其餘兩組地塊則需要進一步評估發展作資助房屋的成本效益，包括考慮所需的大型清拆及搬遷行動，是否與目前估計所能提供的有限單位數目相稱。

在2019至2021兩個年度間，政府合共收回約90公頃土地，當中新發展區和資助房屋項目佔大約80公頃，同時預計會於2021至2022年度起陸續收回約700公頃土地(新發展區和資助房屋項目佔超過600公頃)，而當中約500公頃(新發展區和資助房屋項目佔約400公頃)預期在未來五年收回。