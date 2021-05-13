疫苗氣泡實施逾兩周　食環署巡查食肆逾9600次

港府落實推行「疫苗氣泡」至今逾兩周，不少食肆員工接種疫苗，換取放寬營業限制。食物環境衞生署自疫苗氣泡上月底實施後至昨日(12日)，共巡查食肆超過9,600次，並提出10宗檢控，涉及違規事項包括未有安排員工定期檢測、餐桌間距離不足或未設分隔、顧客人數超過通常座位一半等。

食環署表示，由上月29日至本月12日，共巡查食肆超過9,600次，期間提出10宗檢控，涉及未有安排員工定期檢測、違反桌子之間的距離或分隔、未有佩戴口罩、未有確保客人有使用「安心出行」應用程式或登記資料等。據悉，食環署初期以採取較為寬鬆態度，巡查時較多是勸喻糾正違規事項。

署方續指，會繼續在全港各區加強巡查，確保餐飲業務處所負責人及市民嚴格遵從相關規例，亦會對違例者採取執法行動，以減低新冠肺炎在餐飲業務處所傳播的風險。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，巡查次數雖較以往頻密，但檢控數字低，反映業界相當配合政府的防疫要求，但他提醒業界宜採用當局的顧客資料紀錄表，供客人留資料，會較為穩妥。飲食業職工總會名譽會長郭宏興亦提到，若客人聲稱已登記資料，食肆員工為免爭拗，通常都只能相信客人。