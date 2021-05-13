支聯會申辦六四晚會及遊行　下周四與警方開會　未接獲反對通知

今年是《港區國安法》實施後首次「六四」，支聯會仍計劃舉辦燭光集會等悼念活動，惟外界估計警方將不會批准有關申請。支聯會秘書蔡耀昌透露，早前已向警方提出在本月30日舉行六四遊行，以及在六四當晚舉辦燭光集會，獲安排在下周四（20日）與警方開會，暫時未知警方會否批准有關遊行、集會的申請。至於一旦有關活動不獲批，支聯會有否準備「Plan B」安排？蔡表示，有需要應變時會向市民公布。

蔡耀昌形容，本港當前政治環境較過去任何一段時間還要嚴峻，故支聯會會更加小心翼翼應對，堅持在合法情況下推進今年六四相關活動，是其中一項基本原則，現階段爭取在現有法律框架下與警方進行磋商。他透露，支聯會本周二（11日）曾召開常委會，會上曾討論一旦相關申請不獲批准時的應變方案，有需要時會向市民公布和交代。

至於六四長跑方面，蔡表示，早前曾就有關活動向警方提出長跑知會，但故計在疫情下獲批不反對通知書機會不大，故早前已向警方撤回有關知會，僅會安排4人在下周日（16日）按原定路線，由維多利亞公園出發前往終點中聯辦，全程約10公里。

支聯會因其「結束一黨專政」的綱領，近期連番被本港建制派及內地學者形容違反《港區國安法》，質疑是否擁護一國兩制及基本法，又認為雖綱領及口號維持多年，但今時不同往日，國安法實施後理應因時制宜，作出更改，若支聯會繼續不修改綱領，則要自行承擔後果。蔡則表示不會逐一回應有關意見，強調會繼續捍衛「平反八九民運」等基本信念。