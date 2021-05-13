雙癌好媽媽求肺近3星期　昨再「爆肺」情況緊急

因基因突變而受血癌及淋巴癌雙重打擊、正等待換肺的Janice昨日(12日)突然「爆肺」，其肺功能已不足一成，現時正在深切治療部留醫，並須大型呼吸機協助。她現時排在肺移植輪候名冊首位，急需雙葉O型血的屍肺進行手術移植。Janice胞弟徐先生冀善心人可捐出離世親人的器官，遺愛人間。

48歲的Janice是兩子之母，6年前受基因突變的血癌及淋巴癌雙重打擊，先後接受多次化療、血幹細胞移植等療程，以為終盼到健康生活，兩年前卻再迎來噩耗，因肺排斥造成肺纖維化，目前肺功能餘下一成，醫生宣告只能換肺續命。徐先生指，昨獲醫生告知Janice情況正急轉直下，由於肺纖維化嚴重，昨日更出現「爆肺」，須深切治療部的大型呼吸機協助呼吸。

徐先生坦言，醫生稱姐姐的生命已進入倒數階段，加上每次「爆肺」後醫生須以Janice本身的肺組織進行修補，「可能有一日會用完」，其身體情況愈見緊急。

他又指，Janice的丈夫及兩名兒子均非常擔心至親的身體情況，尤其小兒子是應屆文憑試考生，須承受巨大的心理壓力應試；而大兒子更已想好母親康復出院後，他會親自下廚，烹調大餐慰勞母親，惟願望至今仍未能實現。