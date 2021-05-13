港大發現新冠病毒帶有鹼性氨基酸序列　解釋動物傳人原因

新冠病毒最初由動物傳人類，並且很快適應於人類之間的感染和傳播。港大研究團隊發現，新冠病毒突狀蛋白帶有一段鹼性氨基酸序列，這段序列很可能與病毒的致病性及感染人類的能力有關。由於早期病毒很快會失去突狀蛋白鹼性氨基酸序列，但現時已發生不少突變，這些突變穩定了病毒的結構，使近期流行的病毒在人類細胞中繁殖，不再失去鹼性氨基酸序列，研究結果已在國際科學雜誌《自然通訊》發表。

研究團隊表示，早期的病毒很快會失去突狀蛋白鹼性氨基酸序列，但不影響病毒在人類細胞中的繁殖，甚至繁殖速率比原型冠狀病毒高，這對利用新冠病毒製造滅活疫苗具有重要的意義。這種失去鹼性氨基酸序列的現象，只在早期新冠病毒中發現，但在這一年多的時間發生不少突變，導致穩定了病毒的結構，令近期流行的病毒不具喪失鹼性氨基酸序列。

研究團隊表示，這一發現說明新冠病毒是從動物跨種感染人類，當中突狀蛋白帶有鹼性氨基酸序列，可能是跨種感染關鍵，亦說明了新冠病毒仍然處於適應人類的過程，更多的突變株將會在流行中發生，社會必須對新出現的突變病毒株做好準備。