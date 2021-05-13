公廁環境差毀港國際形象　議員狠批食環署效率低應問責

香港公廁環境衞生惡劣，雖然政府早前決定撥款翻新公廁，惟公廁管理及監察制度仍有不足。有議員批評食物環境衞生署工作效率緩慢，強調署方不能「畀咗錢起到硬件就當解決問題」，如環境衞生惡劣只會浪費公帑及影響香港國際形象，又指公眾對食環署表現負面多於正面，不論街道清潔、防治鼠患、蚊患等工作均未如理想，即使《東方日報》作監察報道，惟署方不重視的話亦難達成效，故認為工作表現未如理想的公務員需要問責。

過去曾提出「公廁革命」的旅遊界議員姚思榮今(13日)表示，香港公廁問題積累多年，政府雖然正分階段維修，但速度仍然過慢。他認為現時公廁環境參差，全因署方未有訂立清晰的清潔標準，及在投標時沒有加入未能達到服務標準的罰則。

姚坦言外界一直認為香港為國際大都會，如訪港時看到公廁環境與印象有出入，必然影響香港的國際形象，即使旅遊發展局對外宣傳香港，惟對方看到旅遊景點的公廁環境如此惡劣，或會成為「反宣傳」。他建議食環署應成立一隊專責突擊檢查隊伍，加強巡查公廁以收集問題，並增加對承辦商服務不達標的罰則，形容加強阻嚇性承辦商才會「加多兩錢肉緊」處理問題。

不過，食環署不單止未有妥善處理公廁問題，外界亦常批評署方在街道衞生、防治鼠患、蚊患及蠓患方面工作上大有不足。姚坦言對食環署過去表現感失望，斥公務員不存在問責制，故他們只以「不做不錯」心態工作。他又點名批評食環署前署長劉利群政績不如理想，但早前仍獲晉升，質疑會帶來壞影響，要求政府應對公務員表現問責。