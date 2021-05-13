政Whats噏：留任貼文被質疑抄襲　陳梓維認有參考願道歉　

立法會尋日（12日）三讀通過涵蓋區議員宣誓嘅《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》，早前就有唔少民主派區議員辭職自保。話說工作表現一直受質疑嘅油尖旺區議員陳梓維，前日喺Facebook貼文話決定宣誓留任，直到今屆任期完結為止，被網民發現貼文內容同屯門區議員朱順雅日前表明宣誓嘅內容一樣。陳回應傳媒查詢時承認貼文有參考過朱順雅，話如過朱介懷，佢願意向朱道歉同可以重寫一篇喎。

陳梓維承認聲明的確係用咗朱順雅嘅文章作為參考，但用意都係帶出參選時已經被要求簽署聲明，所以若然政府需要再加宣誓都會配合。佢又話如果朱順雅介懷，佢願意向朱道歉，以及重新寫過篇文，希望呢件事唔好再畀某啲媒體繼續發酵喇！

日前陳梓維發出貼文時就有網民就留意到，佢嘅貼文內容抄足朱順雅，例如貼文標題同為「履行莊嚴承諾，直到任期屆滿」，「宣誓一事，本屬不必」及「卸下區議員公職後，我會繼續留守香港，與香港人同行」等字句都照抄到十足十，嘲諷佢好似做緊擴張句子練習一樣。

其實連交代宣誓決定嘅貼文都要抄足人哋，即使留任都好難令該區市民對佢嘅工作表現有信心啊！