港府宣布加強指定檢疫酒店防疫　將增設第3天病毒檢測

政府宣佈再增加從海外抵港人士於酒店檢疫期間接受新冠病檢測次數，新增的一次檢測安排於相關人士抵港第3天進行。視乎抵港人士的出發地，以及其是否已接種新冠疫苗，他們除了在登機前或埗港時所做的1次檢測外，其於酒店檢疫期間需接受的檢測次數，將增加到2次至4次不等，視乎其檢疫期長短而定。

另外，政府對指定檢疫酒店的檢測承辦商實施了新合約條款。採樣員目前一般已由註冊或登記護士擔任，新合約條款訂明所有採樣員均需為具有感染控制經驗的註冊或登記護士，並需具備拭子採樣經驗。承包商亦須提供最少一名負責採樣的主管人員，該主管職位需由具最少3年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任。該人員除應具備感染控制方面的知識和經驗外，亦需要有拭子採樣的經驗。主管人員須監督並確保採樣員按合約規定進行的採樣過程符合衞生署的標準。

新合約條款亦要求承辦商必須建立一個內部質量保證審核小組，以監督其團隊的工作成效及合規性，包括定期評定前線員工的技巧和知識，並每兩周向他們提供技能鞏固訓練。承辦商亦須就人員資格、培訓紀錄、服務日誌及內部質量保證審核結果等撰寫詳細報告，政府會評估有關報告及作出有需要的跟進。如承辦商未能符合上述所有要求，政府可隨時終止有關合約，並禁止該承辦商將來競投同類型合約。

此外，鑑於部分指定檢疫酒店有大量來自高風險地區的人士入住，政府已建議檢疫酒店將其入住率降低至80％或以下。所有指定檢疫酒店亦正在每一樓層安裝空氣淨化器，大部分已完成安裝。政府已建議酒店在可行情況下分隔從高風險地區和其他地區抵港的客人，例如在不同樓層隔離。酒店會提醒入住人士在開門或進行咽喉和鼻腔合併拭子採樣之前，須關閉所有窗戶；而酒店員工亦已由每隔14天進行一次檢測改為每隔7天檢測一次。