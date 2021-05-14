團體促政府助改善居住環境　勿齋講唔做

李立航指，政府可在居住環境上支援雙老家庭，如興建或改裝長者屋讓合資格人士入住。

根據統計處《香港2016年中期人口統計 – 主題性報告：長者》數字，全港有超過116萬名長者（65歲或以上），雙老家庭有近30萬人（只與配偶同住），而居於公屋的長者戶就有超過16萬戶，雙老家庭比例有上升趨勢。有關注團體指可循改善居住環境中紓緩年老照顧者的身心壓力，冀政府做實事不說虛話。

香港長者權益協會總幹事李立航指，現時居住公屋的雙老家庭環境狹窄，殘疾長者空間不足也會影響起居甚至產生衝突，冀房屋署在可行情況下為住戶改裝適切設施，而房協早前有興建富貴長者屋，可參考此概念增建或改建類似單位並提供相應配套，讓合資格雙老家庭入住，改善環境對照顧者身心皆有好處，同時政府也要積極增加資助院舍床位數目，讓無法靠伴侶照顧的病患長者入住。

房屋署發言人指，為配合政府「居家安老」政策，房委會已向合資格長者住戶提供多項援助，如免費為長者公屋單位進行改裝工程，將浴缸改為淋浴間或在浴室加設扶手；容許長者寬敞戶在現居單位安老，鼓勵年輕一代與長者同住，以至提供緊急警報系統津貼，發放一次性不超過2,500元作為安裝費資助。