你要知：狗狗出街唔受控？　馴犬師：獎罰好重要

不少狗狗對出街「放電」都會表現興奮，部分狗主或會任由愛犬「帶領」自己，但其實這會對狗狗會有負面影響？部分人亦會對訓練狗隻存在誤解，也可能會成為狗狗作出不適當行為甚至攻擊性行為的原因。聽聽專業馴犬師教路，減少犯錯機會。

香港犬隻訓練總會創辦人張松照直言，就算是出外散步都有學問。「出街的時候狗會好興奮一開門就要衝出去，有些主人就讓狗領在前主人跟着牠走，很多人基礎都做不好」。張表示正確做法是出街之前要狗狗先安靜坐好，主人綁好狗帶之後才開門，出門的時候必須由主人先行前一步，讓狗狗明白現在可以出街了，由主人決定怎樣行。萬一狗狗扯繩和主人鬥大力，主人可以輕力拉繩讓牠知道不可再向前走，要讓狗狗返回身後再繼續行。

至於如何避免狗狗亂吠甚至亂咬人？張表示要理解狗狗行為才能避免意外發生，「狗靠咬來溝通，你梳毛弄痛牠，牠不懂說話惟有用咬表達」。另一方面狗主的行動也有影響，張舉例指如果主人站在狗身後，有其他人上前的話，狗狗就可能以為有人要襲擊主人，或會作出攻擊性行為或吠叫，「所以主人要行前一步，讓狗行後一步，令狗明白主人來保護你，不需進行攻擊行為或者吠叫」。

張提醒狗主獎罰狗狗的時機十分重要，「如果在不當的情況給予獎勵，就可能導致問題更加嚴重。例如狗不停吠，你為了安撫牠就餵食，牠會認為吠叫就可以得到想要的東西，會愈吠愈多愈大聲」。張表示訓練狗隻不可「速食」，要從每一個簡單的動作做起，「做對的時候要獎勵，強化正確的行為，做得不對必須清晰嚴厲地向狗表達，弱化牠們錯誤行為。必要時可以用道具幫助訓練，但千萬不可以打牠，永遠永遠不可以用恐懼對待動物」。