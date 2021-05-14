旅發局走訪150個景點　主席總幹事齊落場　研推廣香港新路向

疫情下難以出行，旅遊業復甦需時，本地遊則成爲業界的救命草。香港旅發局自去年開始，推出「旅遊‧就在香港」，旅發局全體總動員走訪全港約150個不同類型的景點、旅客設施等進行實地考察，鼓勵香港人做旅客，探索香港。旅發局主席彭耀佳及總幹事程鼎一近日亦齊落區做旅客，分別到赤柱及深水埗進行視察，研究如何更好地包裝香港。

這次旅發局全體總動員的視察行動，除了會留意路牌指示、傷健設施、附近的公共洗手間情況等設施配套，亦會為各景點設施提供改善意見，冀望提升香港旅遊設施的吸引力，為迎接旅客日後重臨做好準備。

到訪赤柱的彭耀佳笑言，赤柱是昔日與太太其中一個拍拖好去處，但這次以旅客角度出發，卻看到不一樣的赤柱，指這個充滿異國風情的小區，多了藝術味，也多了打卡點。他更建議，在科技大趨勢下，如能在更多景點，特別是秘點，加設QR code，旅客掃一掃便能了解景點故事，相信能讓他們有更深度的旅遊體驗。

至於程鼎一則到訪深水埗，發現區內多了不少文青小店進駐，與原有的舊建築、露天市集、布藝店舖共存，甚具特色。他又利用旅遊事務署推出的「城市景昔」應用程式，掃瞄區內指定地點的「AR時鐘」，欣賞360度歷史全景圖像，為旅程增添趣味。