中大宿位優先配予接種者惹議　曾祈殷倡安排學生作抗體測試

港府千方百計催谷疫苗接種率，惟成效不大，香港中文大學擬透過宿舍入住條件，而要學生接種疫苗，新安排下學生須接種疫苗或接受兩周一檢安排方獲安排宿舍，未接種疫苗學生在公共空間的活動會被限制。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(14日)在電台節目表示，大學內有很多來自世界各地交流生，明白大學有相關考慮，建議校方、書院及研究生宿舍安排學生作抗體測試，若驗出不少學生體內存在抗體，則可反映他們曾受感染，校方可以此作為理據，與學生商討如何避免交叉傳染，但重申過程要與學生「有商有量」。

曾本身亦是中大畢業生，認為宿舍生活多姿多采，不時有聯誼活動，由於年輕人即使染疫，其病情未必嚴重，但仍提醒他們可能會出現後遺症，包括影響情緒、專注力、易倦及肺活量差等，對社交生活造成影響。

對於近日陸續發現不同的變種病毒，他警告當局不應認為低風險地區人士，一定不會帶有高風險地區的變種病毒，建議化驗機構更新試劑，以更準確地測試出現不同蛋白變異的變種病毒基因。

另外，政府對指定檢疫酒店的檢測承辦商實施了新合約條款，包括要求所有抵港人士在第3日接受額外強制檢測，而檢測承辦商聘請的採樣員則必須具備拭子採樣經驗。曾認為，由於不同化驗所使用的試劑及檢測方法不同，建議當局於酒店檢疫放重資源，安排有經驗人士採樣，並安排不同的化驗所，分別為入境人士在檢疫期內作4次檢測，認為此舉有包抄及互補作用。