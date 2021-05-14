政府擬擴大外展接種計劃　上門為企業員工打針

政府為「谷針」將推新招，擬下周擴大外展接種疫苗計劃，企業及機構等將開放予員工申請，當申請者到達一定人數，有關醫療機構會在其營運的疫苗接種中心抽調人手，上門為員工接種疫苗。公務員事務局表示正向建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備外展接種服務，料於本月中實施。

據了解，為進一步推動疫苗接種並方便上班族，政府下周將推出外展接種計劃，企業或機構若有約100名員工表示願意接種，並提供合適的接種場地，收集員工選擇哪種疫苗，即由內地研發的科興疫苗或由內地及德國合研的復必泰疫苗，則可獲安排外展隊上門為員工接種。消息指，屆時會由相關醫療機構，在其營運的疫苗接種中心中，抽調8至10名人手上門接種。

公務員事務局表示，現時局方正與多個界別籌備及推行外展接種服務，希望參與的企業能盡量鼓勵所有未曾接種疫苗的員工參與，而接種人員的數目將會在籌備階段時與個別機構商討，外展接種服務預計於5月中實施。

該局續稱，局方積極將接種計劃以外展形式推廣至不同界別和行業，希望借助相關機構和團體的資源，以更便利的形式為其員工接種疫苗。外展服務會由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構夥伴提供，接種服務流程與社區疫苗接種中心內的程序相若。此外，外展接種服務可提供兩種疫苗，而有關運送疫苗將按既定的機制及程序進行。