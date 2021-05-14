疑隱瞞行蹤致病毒擴散　菲裔女准保釋至月底

首宗流入社區變種病毒的30歲印度男子及其同住菲律賓女友人，疑「唧牙膏」式披露行蹤，導致病毒在港擴散。警方錄取口供後拘捕2人，控告他們違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，未有向獲授權人員提供資料。印度男已於本周一（10日）出庭，現正還押懲教看管；而菲女因發燒缺席，延至今日（14日）到九龍城裁判法院提堂。她暫時毋須答辯，獲准以2000港元保釋外出，案件則押後至5月31日，與印度男被告同日再提堂。

31歲女被告Guadiz Victoria Marie Alcaide，今天出庭時佩戴口罩、膠面罩及藍色膠手套，由警員押解上庭。她被控於2021年4月17日，在香港未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上疾病的危險的人，即2019冠狀病毒病。

被告今天並無律師代表。根據庭上透露，她是香港永久居民，在港有正職，月入約2.6萬港元。裁判官下令，她在保釋期間須每星期到警署報到3次，並不准離開香港，要交出所有旅遊證件，及在指定地址居住。控方就透露，在案件押後期間警方會進一步搜證，包括查看閉路電視片段、酒店入住紀錄等資料，並考慮是否加控她和印度裔男被告其他罪名。