綠海龜魚網纏身腐爛陳屍　料掙扎過程中窒息死亡

海洋悲歌無日無之，城市大學海洋動物影像解剖研究組指，漁護署在本月1日接報綠蛋島有綠海龜屍體。研究組到場後，在水域發現該綠海龜被魚網重重纏繞，屍體龐大及已經腐爛，預料牠被魚線纏着頸部，掙扎過程中窒息死亡。研究組呼籲公眾妥善處理魚具，以免遺留大海成為「鬼網」，危害海洋動物；潛水或出海玩樂發現「鬼網」或被遺棄漁具，亦在安全及能力可及的情況下清除。

研究組其後將綠海龜屍體運返城大，當晚直接解剖埋。研究組指，該雌性綠海龜全長逾1米，背甲弧長約94厘米，屬於成年個體；屍體被流刺網嚴重纏繞，魚網淨重大約3.5公斤。研究組指，雖然屍身頗為腐爛，但肌肉無明顯問題，消化系統亦有大量未消化食物，例如墨魚及海草、大量糞便及小量魚線。

研究組推斷，該綠海龜原為健康個體，可正常捕食，但由於被魚網纏繞，魚網的重量或將海龜拉扯到水底，而魚線亦有可能箍住海龜頸部，海龜未能成功逃脫，最終因潮漲或掙扎過程中窒息致死。

研究組指，如遇到同類事件，切勿嘗試解開纏繞物件或捕捉海龜，應立即致電1823聯絡漁護署，交代事發嘅地點、時間同相片；如情況許可，留在現場並保持一段距離觀察動物，直到相關人員聯絡或到場處理。