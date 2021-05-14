港星旅遊氣泡恐再爆　邱騰華：對方指好大機會未能如期重啟

一度因新冠肺炎疫情影響而暫停的香港與新加坡「旅遊氣泡」，原先敲定本月26日重啟，惟新加坡近日再爆疫情，令情況再度生變。商務及經濟發展局局長邱騰華今日(14日)表示，與當地的交通部長分享兩地最近疫情發展，對方指以目前當地疫情情況，未必可以如期按機制重啟旅遊氣泡。邱指下周初雙方會再商討，有進展會再匯報，現時公布是想及早讓市民知悉，「早啲有心理準備」。

被問到重啓或暫停機制是否由港府決定，邱指旅遊氣泡是雙邊協議，透過具有明確、客觀標準的機制，讓往來人士有足夠防疫安排。他又說，港府會一直留意情況，新加坡政府提出擔心如期開展雙邊往來時，當地疫情會超越機制所限。

至於現階段才宣布是否太遲，邱稱正因為考慮到此情況，故立刻將新加坡當局的最新訊息轉達予公眾，現距離重啟日期仍有兩個星期，提早預告會更好，讓公眾有心理準備。今日與新加坡接觸後，雙方同意尊重機制，他指安全防疫要盡量做，雖清楚知道兩地需要恢復往來，但疫情仍然存在不確定性，故需要按機制平衡，有需要會適時檢討機制。

根據「港星旅遊氣泡」重啓或暫停機制，若兩地無關連個案7天移動平均數超過5宗，有關安排將暫停14日。而重啟安排則需要連續3日無關連本地個案維持在每日3宗或以下，而無關連個案的7天移動平均數亦不可超過5宗。

新加坡昨日(13日)新增34宗新冠肺炎確診個案，24宗屬於社區感染，屬去年7月以來單日最高，當中17宗與樟宜機場群組有關，群組累計感染人數增至42人，另有6宗個案源頭不明。新加坡民航局及樟宜機場集團宣布，機場暫停對公眾開放14日，只准持機票人士及從事必要服務員工進入。

香港與新加坡早在去年11月訂立「旅遊氣泡」，惟因本港爆發第四波疫情，計劃擱置。 隨本地疫情緩和，港府上月26日宣布，將於5月26日重啟兩地旅遊氣泡。