兩度非禮診所護士　六旬西醫罪成還押候判

六旬醫生被指於去年在停車場非禮其診所年輕女護士，包括摸胸、掃背、親吻等，被控2項猥褻侵犯罪。他否認控罪，本月初於九龍城裁判法院受審。案件今天（14日）裁決，醫生被裁定2項控罪俱成立。裁判官下令將他還押至6月4日判刑，期間為他索取背景報告協助量刑。

被告關國安（60歲）被控於2020年3月14日，先後在尖沙咀海運大廈停車場、及在一輛停泊於上列停車場的私家車內，兩度猥褻侵犯女子X。控方案情指被告當日駕駛7人車載當時21歲的X，從大圍診所到海港城一同午膳。他們到達停車場、落車步行途中，被告撫摸X的背部至屁股，又拖著X的手，X不如所措，問「你當我係你個女？」，被告回答「一半一半啦」。2人午膳後，X回到被告車上，坐在後排位置，被告則站在車外，伸手撫摸X的左胸、拉低X的口罩吻X、並將手伸進X的連身裙摸她的左胸，過程約1分鐘，被告後來稱「哎喲！我控制唔到自己呀！我失控！失控呀！」。

暫委裁判官鄭潤聰接納X的證供，指出案發時X僅21歲，正在準備中學文憑試，診所護士是她第一份工作，無甚社會經驗。加上X有情緒病，依賴被告開藥給她，而被告是X尊重的長輩，所以面對盤問很多時「唔知點答」、「唔肯定」亦屬正常。雖然X報案後曾錄取過2份口供，她解釋自己錄第一份口供時情緒不穩，故補錄的第2份口供較為準確。裁判官根據在庭上對X的觀察，接納X為人較易緊張，加上2份口供出入不大，裁定X的證供可信可靠。

相反，辯方律師指被告中文水準欠佳，導致口供與事實有出入，此說不獲法庭接納。裁判官指，被告作為醫生，有一定程度智商和語文能力，問答實錄並非甚麼複雜的事情，該份口供亦有被告的簽名作實，相信他一定知道簽名的意思、重要性及後果。而且警員確認被告當日雖有要事在身，但都想釐清事實，所以更能肯定被告的會面紀錄準確。

辯方求情指，被告作為一名診所醫生，在大圍服務多年，今次定罪已經會影響以後執業。加上被告已婚，有2名女兒，是家中經濟支柱，希望法庭考慮犯案過程不長，被告有隔着衣服撫摸，可判非監禁式刑罰。