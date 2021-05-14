竹篙灣膳食差釀中毒　議員轟國際笑話　衞生署死撐：可叫外賣

竹篙灣檢疫中心早前疑發生集體食物中毒，涉事食物供應商「丹尼食品有限公司」被揭在2019年疑涉及食物中毒事件，有議員質疑當局招標時，是否只着重價低者得，即使曾爆出食物中毒的不良記錄亦不考慮在內，食物及衞生局局長陳肇始回應，食環署正處理涉事食物供應商的食品質素問題，包括提出檢控。衞生署則指，當局有按一系列的採購守則選擇供應商，又指如檢疫人士不滿營內的食物，可以自行叫外賣。

立法會衞生事務委員會今（14日）舉行會議，議員鄭松泰批評當局的防疫隔離措施無邏輯且不科學，形容在隔離營爆出食物中毒事件是「國際笑話」，雖然當局指會檢控涉事供應商，但他質疑該供應商在2019年曾爆出食物中毒事件，反問當局在該背景下仍選擇這間供應商，如何要求供應商向受影響的10多名隔離人士賠償，負責挑選該供應商的相關官員為何毋須問責，並非特首一個道歉就可以，他促請當局給予一個交代。

衞生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威表示，選擇供應商時會按一系列的採購守則來選擇，包括邀請不同供應商來報價，及根據他們提供的菜單、儲存食物、運送的流程及質素認證等才作出選擇。至於丹尼食品有限公司在2019年疑涉及食物中毒事件，當局主要着重採購守則因素，如符合守則都會被受挑選。他表示，如果檢疫人士不滿檢疫營內的食物，可以自行叫外賣，民安隊人員會協助運送入營內。

被問及隔離營的工作人員是否同等待遇，需食涉事供應商的食物，陳肇始指，由於食品是用公帑購買給檢疫人士，因此檢疫中心的職員不會食用。