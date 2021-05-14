憶目擊梁凌杰躺臥路邊　鄺俊宇死因庭上出神

2019年反對修訂《逃犯條例》示威浪潮期間，男子梁凌杰在6月15日於太古廣場外牆工程鐵架墮下身亡，死因研訊今天（14日）續訊。前立法會議員兼註冊社工鄺俊宇供稱，當日到場欲與梁接觸，但被警方拒絕，結果他在現場等候4至5小時，最終只等到梁倒臥在行人路面。他指當刻他情緒崩潰，今天作供憶述亦在證人枱上怔怔出神。

鄺俊宇今到庭作供表示，當日下午他透過網絡得悉死者在太古廣場4樓平台危坐，亦有人致電他的同事找他協助，他遂由立法會綜合大樓趕赴現場，惟警方當時已設封鎖線，他不獲准接觸死者。鄺指他作為社工處理過逾千宗個案，曾數次處理有人企跳的情況，故相信自己可以提供協助，即使略盡綿力也好，希望能避免悲劇發生。鄺指感到非常可惜，自己最大遺憾是從頭到尾都未能與死者說上一句話。

鄺供稱，他到達現場時，死者正身處工程平台上，而他則站在太古廣場4樓平台近左邊花槽處，他當時與死者相距約8米，由於現場有工地圍板，他無法清晰看見死者身影。鄺澄清他並不認識死者，他在向警方表達希望協助及接觸死者的意願後，遭現場警方到拒絕。研訊主任問及鄺，有否看見死者手持任何刀具。鄺指這並非他的考慮範圍，亦不認為死者會傷害他。

鄺表示，他之後前往金鐘道對面行人路，看見死者身影及嘗試叫喊，惟死者沒有反應。他遂返回商場4樓平台，並繞到右方花槽處，與死者相距約6至7米，但死者亦沒有看過來，場面維持靜止。他當時只能等待，等了近4至5小時後，一直沒有進食的他在喝飲料時，途人突然擾攘。他聽到有人叫道「跳咗落去」。隨途人跑下去，看見死者躺在氣墊旁邊的行人路面上。

鄺在庭上比畫，指他當時與死者的距離，約如由證人枱至法庭犯人檻。鄺指他那一刻腦海空白，今天再憶述當時心情，看着法庭犯人檻方向仍呆呆出神，直到研訊主任用手勢示意才回過神來。他其後繼續作供，聲線亦變得微微顱掉、說話結巴，表示自己當時情緒崩潰、跪在地上。