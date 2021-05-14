司法機構擬設2層架構處理法官投訴　議員斥多此一舉

近年針對法官的投訴激增，有市民批評部分法官判案不公。立法會司法及法律事務委員會今日(14日)召開會議，審議處理針對法官及司法人員行為的投訴機制的改進措施，司法機構提出設立2層架構處理相關投訴，惟多名議員質疑該架構的可行性，更有議員直斥新機制是「花瓶」，並無實際用途，呼籲其他議員「唔應該收貨」。

司法機構提出的新機制內，第1層架構將會由專責的法官小組調查性質嚴重、複雜等個案，由多於1名高等法院級別的法官組成專責法官小組負責調查，及後將報告提交屬機制第2層的諮詢委員會進行審視及給予意見。

身兼律師的議員何君堯稱，專責法官小組展開調查後，如情況嚴重應按《基本法》第89條處理，若法官行為不檢，則應予以免職，並指新機制只會與現有法例重疊，情況猶如「婚外情」，根本不必要。他又指，本次成立的機制如同「除褲放屁」，強調法官並不是普通人，隨時可在機制內找到漏洞。

本身是大律師的議員容海恩指，個案最終決定的是法官專責小組或終審法院首席法官，認為諮詢委員會將如同虛設。議員葛珮帆同樣直言「未完全收貨」，促司法機構解釋何為毋須處理的瑣碎無聊個案，並指出市民認為投訴法官「冇機制、冇準則」，容易影響司法機構公信力。

司法機構政務長梁悅賢回應時，未有解釋瑣碎無聊個案的定義，僅稱會將瑣碎無聊的個案將交由法院領導層處理，不需要處理的個案亦會備悉。她續稱，輕微個案亦會由相關法院領導層及專責法官小組處理，較為嚴重的個案更會交由諮詢委員會再審視，並由終審法院首席法官決定。對於諮詢委員會的組成，她指非法律界委員將由沒有政治背景、有公信力的獨立人士組成，因司法行為投訴需要委員熟悉司法程序，故法官在委員會內佔多數。

議員謝偉俊對新機制感到不滿，直言機制只是「花瓶」並無實用，更呼籲提出司法改革的議員「唔應該收貨」。他又稱司法機構仍「守得緊、郁太少」，強調機制若沒有透明度就不算公義，諮詢委員會只是純粹「畀吓意見、望一望就算」，難以起到監察作用，直斥司法機構敷衍「過吓場」。梁則回應指，專責法官小組作出決定前都會再三討論，若屬於嚴重個案更會交由諮詢委員會討論，強調除非個案十分嚴重，否則並不會動用《基本法》第89條。