涉於灣仔單位藏逾百汽油彈　3男子區院受審

5名男女涉嫌於前年11月在灣仔一單位藏有逾百枚製成及半製成的汽油彈，被控一項串謀縱火罪，及一項屬交替的管有物品意圖摧毀或損毀財產罪。其中2人早前已承認交替控罪，餘下否認控罪的3人，今天（14日）起於區院受審。控方今天決定，不再提控串謀縱火罪，3人遂只就管有物品意圖摧毀或損毀財產罪開審。

本案5名被告依次為鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋，年齡介乎19至24歲，他們被控於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，管有59枚汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的淺黃色液體、約一公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。楊泳茹及莫禮滔已認罪，各被判囚38個月。

控方今天在傳召證人前，就將會出庭作證的6名警員向法庭申請匿名令，禁止傳媒報道他們的身份資料。法官在辯方不反對下決定作出頒令。

當日於行動時進行監察、代號「SO5」的警員今天被安排在屏風後作供。他表示案發前收到指示，在涉案大廈設置監察站，並以望遠鏡觀察目標單位。及後他看見4男1女在3樓平台出現，並隨即進入了一個單位。而其中3名男子分別身穿紅色、黑色及白色上衣，皆沒有穿鞋。控方指該3人便是本案餘下3名被告鄭錦輝、丘建威和黃建棋。今天控方亦在庭上播放錄影片段，拍攝到有數名男女從4樓平台中攀爬落下一層平台後，走進一個單位。