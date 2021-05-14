黃馮律師行苦主資金遭凍結　促政府設基金賠償損失

黃馮律師行去年底涉違反《律師帳目規則》被香港律師會接管，逾150名該行客戶用作買樓的資金被凍結，涉及至少3.75億港元。有苦主今(14日)聯同議員交代追討凍結資金進度，其中有苦主因訂金被凍結，需借私人貸款完成交易，估算每年需額外多付近百萬港元，坦言未知能支撐多久，惟寄望盡快能取回被凍結的資金；亦有苦主被凍結資金後，最終只能取回約三分一的款項，批評現有制度下，律師行出事卻要由客戶承擔損失並不合理，呼籲港府堵塞制度漏洞，並設立基金賠償日後出現類似事件時客戶的損失。

類似情況非個別例子，律師會2011年至2020年的10年間作出介入的案件便有23宗，涉及被凍結的客戶款項總額約5.38億港元。事件反映出制度漏洞，議員張國鈞今(14日)聯同多名苦主召開記者會，有苦主表示，自己去年12月透過黃馮律師行處理樓宇買賣事宜，並把582萬港元轉至律師行帳戶，未料律師行被接管，款項被凍結，銀行又未能短時間內批核借貸，唯有向親友及借貸公司借錢完成交易，現時連同供樓每月支出約需9萬港元，每年則需較預期多付近百萬，坦言「唔知捱到幾耐」。

另一位苦主周小姐則為16年鄭振忠楊嘉銘律師行被律師行接管案的苦主，她憶述當時律師行因發生挪用客戶存款而被接管，委託該律師行處理印花稅事宜的款項被凍結，經過3年追討只討回三分一款項，總數約10萬港元，其他資金則被告知用作處理該案損失，無法領回。

議員張國鈞批評律師會在事件上處理手法不理想，許多資料並不公開透明，認為港府需介入，為苦主提供彈性及透明的跟進措施，例如要求律師會在接收到苦主索償申請時便立即處理，而非等到索償表格接收日完結後才作處理，以盡快退還苦主應有款項以解燃眉之急，又指政府應需審視律師行在買賣樓宇中是否必要角色。此外，有苦主批評現有制度下，律師行出問題，客戶需共同承擔損失並不合理，呼籲港府設立「誠信基金」，日後再發生同類案件時便可動用基金賠償客戶損失。