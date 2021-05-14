新巴城巴推半年有薪產假　辦公室設哺乳室支援員工

巴士業以往由男性主導，近年有愈來愈多女性投身巴士車長行列，家庭友善僱傭措施的需求也隨之提升。為讓員工平衡工作和家庭生活，新巴城巴將把有薪產假由法定的14星期，大幅增至24星期。

兩巴表示，今年會進一步將有薪產假大幅增至24星期，並維持現時法定的產假薪酬比率，務求讓員工有更多時間休養及照顧初生子女，享受家庭樂，回到工作崗位後亦可安心繼續發展事業。

城巴車長劉家穎2017年入職，一年後結婚及懷孕，獲公司暫時調職至顧客服務部，處理體力上較輕鬆的失物認領及客服工作。「調任至顧客服務部令我對後勤工作多了一份認識，加上時間較穩定，令我在懷孕過程中倍感安心。我亦有使用公司設立的哺乳室，繼續為BB提供健康的母乳。」

現時懷孕5個月的行政助理楊健舜將受惠於新安排，感到開心及驚喜，她準備好利用半年產假陪伴大女和調理身體，為照顧新生兒做好準備。

新巴城巴續稱，隨着愈來愈多女性加入巴士車長行列，公司兩年前推出女性僱員友善措施，包括12天有薪產前檢查假期，以及安排懷孕車長暫時調任非駕駛職位等。辦公室亦設立母乳友善設施，提供私隱的空間及可妥善存放母乳的冷藏設備。