還押在囚人士漸增　赤柱監獄更改探訪時間分流

赤柱監獄將會在下周一(17日)開始更改定罪在囚人士的探訪時間，由現時的早上9時至下午5時，更改至下午2時至5時，剛被定罪正在服刑的壹傳媒黎智英將受影響。據悉，現時並沒有分流定罪及還押在囚人士的探訪時間，兩類人士的家屬一同等待探訪，漸漸出現「打蛇餅」的情況，故署方決定分時段以疏導人流。

據懲教署近日張貼在赤柱監獄的通告所示，定罪在囚人士親友的探訪時間，將在下周一起更改。署方又建議探訪者於下午1時半後到達赤柱監獄，並最遲於下午4時半前登記，周三（19日）會繼續停止探訪安排，公眾假期除外。至於還押在囚人士探訪時間不變，續為上午8時半至下午1時。

根據懲教署規定，還押人士可接受親友探訪，每天1次，探訪限時15分鐘，每次不得超過2名探訪者(包括嬰兒及孩童)。而定罪在囚人士可接受親友探訪，每月2次，探訪限時30分鐘，每次不得超過3名探訪者(包括嬰兒及孩童)。而署方於旺角輔導中心亦設有視像探訪設施，家屬可以登記使用。

現時在赤柱監獄服刑的人士漸增，包括壹傳媒黎智英，他在前年8月18日及8月31日的兩宗未經批准集結案被判囚14個月。另外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在上址還押，包括岑敖暉、朱凱廸及郭家麒等。