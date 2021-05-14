港台高層再有變動　韋佩文任署理電視總監　葉冠霖接任傳訊總監

劣迹斑斑的香港電台（港台），高層近日再有人事變動！據了解，原本出任港台機構傳訊及節目標準總監的韋佩文，本周一（10日）已獲擢升為署理電視及機構業務總監（電視）；而機構傳訊及節目標準總監一職，同日由曾擔任港台節目主持的葉冠霖署任，據悉葉同為新成立的編輯委員會成員。

本身是政務官的李百全在今年3月1日空降港台出任廣播處長後，已連番向港台出手，包括臨時抽走被指有問題的節目不准播出，增設廣播處長顧問一職協助檢討港台內部的編輯管理問題，以及引入新的編審機制，員工須先向編輯委員會提交書面建議，經委員會同意後才獲准製作節目。

自李上任後，港台已連番出現人事變動，最新在上周五（7日）發內部通告，韋佩文由本月10日起署任電視及機構業務總監（電視）一職，直至另行通知；而在上月底在港台節目《千禧年代》中宣布不再擔任主持的葉冠霖，由原本出任電台行政及發展組社區參與廣播服務節目總監，改為署任機構傳訊及節目標準總監一職。翻查政府電話簿資料，目前已顯示韋、葉二人的新職位，惟並無標示二人為署任。

此外，原本掌管港台電台部的助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐，早前已向李百全請辭，將於7月9日正式離任。據了解，有關職位已由製作總監李慶華由本周一起署任。