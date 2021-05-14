2泊車員涉恐嚇O記警司　官不肯定說話企圖判無罪

警方有組織罪案及三合會調查科 （O記）警司休班期間駕車到尖沙咀，因不願付款予「代客泊車」，指稱被2名男子恐嚇「你去大陸被人打X死」，又被他們圍著拍照。2男否認一項刑事恐嚇，案件今（14日）在九龍城法院審訊，裁判官聽取所有證供後，即日作出裁決，指出兩名被告可能只是關注警司當時違例泊車，將車輛逆線停在雙黃線及黃格內，所以一時衝動講了一些說話，並非認真地想令警司受驚，故判2名被告罪名不成立，當庭釋放。

55歲被告黃日連及43歲被告薛飛，被控一項刑事恐嚇罪，指他們在2021年2月27日，在尖沙咀天文臺道威脅男子陳昕，使他或其他人受驚。

事主陳昕供稱，他當日載着兒子打算去諾士佛臺，但駛到天文臺道一處胡同便找不到路。此時，首被告黃日連問他「去邊啊？放低幾十，比人代客泊車啦」，陳反問「一定要畀你哋泊？」，黃回應「唔係唔係，關心你架車啫，好人當賊辦」，並斥陳「咁X串」。陳認為黃凶神惡煞，說話不帶善意，於是報警。等待警察途中，黃又斥陳「正X樣，乞兒，曱甴，又要串又要驚，搞事」，旁邊的薛亦用普通話對他說「你去大陸被人打X死」。兩人圍著陳的車拍照，陳指2人拍下他和兒子的大頭照、車牌、行車證等，並向陳說「你依家出晒名，全世界都識你同你架車」。他表示不擔心自己即場被打，但擔心以後到尖沙咀或內地時會遇到麻煩。陳又指自己當時無戴口罩，怕被人影大頭相，但在觀看片段後，確認自己當時其實有戴口罩。他亦承認自己當時違例泊車。

暫委裁判官余振邦指，陳警司的證供雖然可信，但由於陳當時違例泊車，故法庭不能排除2名被告「關心你架車啫」是指關心他不當停車；也不能排除「全世界識你」是與陳阻礙路面有關；而「去大陸被人打死」亦有機會是被告提醒陳，如果在內地如此泊車、或以如此態度回應當地代客泊車的人，可能會被打。被告當時情緒激動，法庭不排除他是一時衝動，並非真心想令陳受驚；加上陳表示自己不擔心在現場會被打，故裁定2人罪脫。