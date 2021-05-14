大埔連儂隧道劏肚案　內地漢認罪判囚6年4個月

19歲青年於前年10月在大埔墟港鐵站附近的行人隧道「連儂牆」派發傳單時，被一名內地青年用生果刀割頸和劏肚，刀傷深入腹壁致腸臟溢出。行兇者事後登上的士，先表示要去警署，後又想去羅湖，最後被載到大埔警署被捕。他早前承認一項有意圖而傷人罪，今天（14日）在高院被判監禁6年4個月。

24歲被告柳國升來自廣西，於當地的燒臘店工作，他原被控企圖謀殺罪，但獲控方接納承認有意圖而傷人罪。法官陳慶偉判刑時指，本案是2019年香港眾多毫無意義的暴力事件之一，社會並不容許任何人基於政治信念而使用暴力，有關行為應受到譴責。暴力不但不能化解政治分歧，反而只會令衝突升級，造成人命傷亡。陳官認為，被告須負上較高的罪責，雖然他是隨機傷人，但他來港後一日便犯案，更在香港買刀傍身，是有預謀施襲。被告在行人隧道與人爭執後，本來已經離開，但後來他又折返現場，對毫無反抗能力的事主施襲，被告割傷事主的頸後再追截他，將他壓在地上用刀插他腹部2下，可見被告並非一時衝動犯案。而被告的意圖相當明顯，就正如他在警誡下表明要殺人。

陳官引述報告指，事主事後患有嚴重創傷後遺症及抑鬱，其腹部的疤痕仍清晰可見，需要更多的心理及精神復康支援。心理專家指，事主為了維持日常起居生活，現時每日都要服止痛藥，他的頸部仍無法按正常範圍扭動，傷口至今仍有痛楚，此外事主現時每晚都會發噩夢及失眠，有幻覺及幻聽，曾經數度企圖自殺。陳官指，X的傷勢非常嚴重，他的身心痛楚無疑將餘生伴隨着他，陳官慨嘆一個年輕人的人生就如此被摧毀，衷心祝願他在社工、家人及心理專家協助下，可盡快走出陰霾。

陳官以監禁10年為量刑起點，考慮到被告自願到警署自首，遂酌量把量刑起點減少6個月，考慮到他選擇認罪，最終判他監禁6年4個月。陳官又特別讚揚的士司機當日載被告到警署，表現相當冷靜和勇敢，若非他的協助，警方將要花費更多時間將被告緝拿歸案。

本案在2019年10月19日發生，當日事主X派發政治單張，被告突然衝向X，並取出一柄刀鋒長11厘米的生果刀割他的頸項。X被割頸兩下後推開被告逃走，奔跑超過50米後暈倒。被告就追上他插他腹部2下。被告斬傷X後，站在對面馬路大叫「香港屬於中國，你們全部搞亂香港」，然後登上的士離開。被告其後向的士司機稱殺了人，要去警署，又問可否去羅湖。司機最終將被告載到大埔警署。事件中X右腹其中一道刀傷深入腹壁，致腸臟溢出，須留院約一個月，但現時仍有嚴重創傷後壓力症，需接受心理治療。