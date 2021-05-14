荃灣臭海問題拖逾20年　政府部門懶理　居民組織去信林鄭投訴

荃灣海濱對出的藍巴勒海峽成「臭海」問題遲遲未解決，政府部門龜速處理，沿海7個屋苑業主求助無門，指問題已拖逾20年，終於今日（14日）去信行政長官林鄭月娥，要求政府盡快解決問題。荃灣藍巴勒海峽多年以來被戲稱為「臭海」，本報早於2018年已揭發政府多個部門懶理「駁錯渠」，私人樓宇污水渠錯誤接駁至雨水收集系統，導致污水連同雨水排出大海，惟多個涉事部門未有盡快處理，當中更有兩宗駁錯渠個案超過11年仍未解決。

藍巴勒海峽成為「臭海」，沿海7個屋苑，包括全城匯、柏傲灣、海之戀、海濱花園、海灣花園、環宇海灣及灣景花園的法團及業委會聯合組成居民組織，以荃灣沿海屋苑法團/業委會聯會名義去信予林鄭月娥，要求政府理應正視及解決問題。

據悉，早於2005年，政府已成立環保署、渠務署、屋宇署、食環署和路政署的跨部門工作小組，專門探討此問題，惟研究結果指出，「臭海」問題來源自經雨水暗渠流入荃灣海灣的污水。而環保署於2010年完成《西九龍及荃灣污水收集整體計劃檢討》指，在荃灣區找出污水排放至雨水渠的個案中，有14宗仍由屋宇署跟進處理。但截至去年10月，區內仍有21幢大廈存在污水渠錯駁雨水渠的問題。

今年3月，申訴專員公署亦進行了關於私人樓宇污水渠錯誤接駁至雨水收集系統調查，揭發政府多年漠視「駁錯渠」問題，又炮轟屋宇署嚴重延誤、監察無能、人手分配欠妥善及未有主動向「三無大廈」提供協助；環保署則涉未有盡力搜證及執法，導致有兩宗駁錯渠個案拖逾11年仍未獲解決。

聯會強調，林鄭月娥作為政府之首，對有關部門的不作為負有很大的責任。聯會強烈要求應責成部門向居民公布處理問題的進度時間表；並落實早前執行公署提出的改善建議；同時成立包括環保署、屋宇署、渠務署等有關部門的跨部門小組，盡快從源頭解決荃灣區海水臭味問題。