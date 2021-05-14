積金局今年4月收236宗投訴　主要涉僱主拖欠供款

強制性公積金計劃管理局向立法會人力事務委員會提交強積金實施進度報告，當中提到今年4月，積金局收到236宗投訴，較上月收到的296宗投訴減少20%。是次公布的投訴中，有77%、即182宗是針對合共152名僱主所提出，主要涉及僱主拖欠供款；勞工處於同月亦接獲23宗涉及強積金的投訴，大多與不當扣除僱員工資及拖欠供款有關。報告亦指出，僱員的估算登記數字由今年1月開始下跌，並於4月減少9,800人，跌幅有所擴大。

積金局表示，在236宗投訴中，77%屬與僱主有關，每個個案或涉多於一個事項，當中163宗涉僱主拖欠供款；有82宗指僱主沒有安排僱員參與強積金計劃；2宗指僱主強迫僱員轉為自僱人士。此外，有54宗投訴是對受託人、中介人及職業退休計劃等的投訴。

該局續稱，今年4月共申請11張傳票作出檢控，當中8宗涉提供虛假陳述；6宗涉拖欠供款；2宗涉沒有遵從法院命令；1宗則為僱主沒有安排僱員參與強積金計劃。積金局亦有代表僱員入稟法院提出追討拖欠供款的申索，單是4月已有80宗入稟小額錢債審裁處，涉及473名僱員，另有5宗入稟至區域法院，涉及189名僱員。局方又指，於4月曾主動巡查125間僱傭機構。

根據進度報告的最新數字，截至今年4月底，僱主登記人數約30.86萬人，較上月底增加約1,400人；僱員登記人數約有268.69萬人，較上月底減少約9,800人。另外，有約23.02萬名自僱人士登記強積金計劃。