港星旅遊氣泡或再爆破　業界建議港府先研內地及澳門通關

對於港府指很大機會未能如期重啟旅遊氣泡，旅遊界立法會議員姚思榮形容是「好事多磨」，對此感到可惜，認為因港星旅遊氣泡開通的意義，在於起碼可作為其他地區借鑑，擔心目前兩度開通失敗，再推動其他地方與港建立旅遊氣泡的進度將會更加困難。

他指出，「旅遊氣泡」若未能如期啟動，對航空公司及酒店的影響較大，但因首階段屬於商務客及散客較多，對於旅行社影響並非最大。他建議政府可考慮先商討較近地區如內地及澳門的通關安排，又認為若兩地「旅遊氣泡」重新啟動時，新加坡訪港旅客最好也同樣能夠已接種兩劑疫苗。

議員林健鋒亦對此表示感到可惜及失望，但他指出最近新加坡的疫情反彈，出現多宗源頭不明及變種病毒個案，當地亦已宣布收緊防疫措施。林形容「勉強冇幸福」，若然勉強重啟旅遊氣泡只會加劇疫情，對兩地均無好處，希望兩地的主事官員可盡快作出審慎的決定。而之後與新加坡再商討重啟旅遊氣泡時，港府應提出加強保護的措施，例如要求新加坡旅客在來港14天前已接種兩劑疫苗，令人們更加「安心出行」。

此外，林指出最近向特首提出推行大灣區商務氣泡的建議，形容對方反應正面。林認為若然兩地經貿人士已接種兩劑疫苗後14天，就可以透過配額制度，免隔離地前往大灣區。但當中可規定只限專車，以點對點方式在該處停留，亦可規定如7日內要往返，期間不可乘坐公共交通工具。

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，旅遊氣泡反應一般，過去三星期只收到不超過50位客人，業界本身對旅遊氣泡的期望不高，故即使煞停都影響不大。但他坦言業界高達5至6成收入來自外遊市場，氣泡兩度爆破，則如同外遊復甦之路退後一步，預計今年未必很多旅遊氣泡成功啟動，業界寄望明年農曆新年旅遊業才能復甦。