未證不誠實　教局主任擅查兒子成績獲判無罪

教育局一名教育主任登入局方「中一學位分配系統」，查看兒子升中呈分試成績。他否認10項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪受審，今天（14日）在觀塘法院被裁定全部罪名不成立。被告脫罪後向法庭要求由控方支付其訟費，雖然控方指被告的行為屬自招嫌疑，但裁判官最終仍批准被告申請。

57歲被告彭偉傑，被控於2016年8月15日至2017年9月18日期間，共10次在香港取用電腦，即教育局名為「教育資訊系統」並載有「中一學位分配系統」數據庫的電腦系統，目的在於使其本人或他人不誠實地獲益。案中的分配系統數據庫為限閱資料，當中記錄學生呈分試成績。案情指被告於1996年加入教育局，案發時在學位分配組工作。案發期間被告的兒子在觀塘一間小學就讀，並於2016年預備升中。而被告就先後10次登入分配系統數據庫，查看他的兒子或同校學生的成績。警方後來在被告的電腦中發現多個試算表，記錄了兒子128名同級同學的個人資料及呈分試成績。

控方今舉證完畢後，裁判官杜浩成裁定所有控罪表證成立，辯方不自辯也不傳召證人。杜官聽罷辯方結案陳詞後，隨即作出裁決。杜官指，被告透過系統獲取了被告兒子的同學的個人資料，包括身份證號碼、分數等，無疑是頗大程度侵犯了別人的私隱，或有違反相關條例或部門指引。不過法庭應考慮的，除了被告有否違反私隱外，還有其目的是否不誠實地獲益。就本案而言，控方沒有證據證明被告「亂咁用」該些資料，加上被告在過程中從沒隱瞞身份，不能排除被告本身也不認為他的行為屬不誠實，故裁定被告罪名不成立。

在處理辯方訟費申請時，裁判官反問控方，有否想過用其他方處理本案，例如以紀律處分來達致警惕作用。控方則回應表示，本案是經教育局轉介，不知道局方的考慮，但就指被告在教育局工作經驗豐富，其行為無疑是自招嫌疑，更稱若批准申請便等同鼓勵「某啲行為」。惟裁判官最終批准訟費申請。