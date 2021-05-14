運房局建議修例規管無人車　料明年向立法會提交草案

自動駕駛車輛（即無人車）技術發展迅速，多個國家或地區均已允許其在道路行駛。運輸及房屋局向立法會交通事務委員會提交文件，建議修訂多條道路法例，並為無人車定下規管框架，包括建立新發牌制度及相關罪行處罰等，以容許業界更廣泛測試和應用無人車，為未來長遠發展鋪路。當局正與持份者修訂細節，目標在明年向立法會提交條例草案。

運房局表示，現行規例下，暫時仍可以「車輛行駛許可證」監管無人車的測試工作，惟因可預計未來無人車技術將更廣泛性，日常在港使用無人車載貨及載客的需求會持續增加，只能由一地點往另一地點的「車輛行駛許可證」難適用於無人車，而針對該種車的法律規管亦欠系統，需有一個新制度。

該局建議在《道路交通條例》下訂立一條全新附屬法例以設立新規管框架，並加入無人車定義等，又會建立新發牌制度，如任何人需在運輸署署長發出「運作牌照」剩，才可在若干道路上測試或使用無人車，署方會考慮每宗申請是否符合車輛設計及構造、營運及維修、保險等才會獲批，其牌照有效期將較「車輛行駛許可證」的12個月為長。

此外，該局又會豁免無人車停車後需「熄匙及拉手掣」的規定，亦賦權予運輸署署長，發出及修訂行政性質的《實務守則》，制定車輛設計、維修及網絡安全等技術及操作要求。新法例下亦會有針對無人車操作者及牌照持有人相關罪行，如未定期維修等，而任何人妨礙或阻礙已獲批准的無人車試用，或干擾該車輛上任何設備及裝置，即屬犯罪。