政Whats噏：倡制裁名單　許智峯籲公僕篤灰　被嘲蠢人先會信

正被警方通緝、目前流亡澳洲嘅前民主黨(白鴿黨)立法會議員許智峯(峯鴿)，今日(14日)就喺Facebook(fb)發貼文，揚言正研究制訂「該被制裁的香港官員名單」，針對高級公務員同其他公職人士，仲呼籲現職公務員「出賣同事」添。有時事評論員分析，峯鴿出貼文用意在於討好美國，但就形容峯鴿過去謊話連篇，只有蠢嘅公務員先會信佢講嘢！

自《港區國安法》喺舊年6月30日深夜在港實施後，美國先後多輪制裁多名中港官員作回應，涉及本港特首、多名司局長同警方高層。峯鴿今日喺fb發貼文，提到「國際戰線」嘅其中一個工作重點，就係呼籲國際制裁「打壓香港民主、自由、法治的官員」，形容香港仲有好多高官或者高級公務員，「同樣助糾為虐、欣然為暴政服務」喎。

峯鴿仲舉例話有好多政府部門中人都值得被制裁，例如教育局就有份將「黃」老師釘牌；而政制及內地事務局同民政事務局，就分別有份推動有關區議員宣誓嘅修例工作，同埋作為執行嘅部門。佢又指監警會主席同成員縱容警暴，而大學管治架構成員就有份打壓學生等等，話佢哋都值得列入「制裁名單」當中。

峯鴿仲特別呼籲喺政府體系內各部門工作嘅人「篤灰」，向佢提供其他同事嘅姓名、職級同所屬部門等資料，等佢整理同核實後就會加入名單，叫國際社會考慮制裁。佢甚至喺貼文入面加入Hashtag，話「#請廣傳於公務員群組」添！

時事評論員陳雲生形容峯鴿做法極度卑鄙、無恥，目的只係為討美國人歡心，喺美國政府面前立功，形容「助糾為虐、欣然為暴政服務」嘅人應該係峯鴿先啱。佢又批評，峯鴿自已逃避在港嘅法律責任後，喺外國說三道四，做法完全唔要得！

不過，陳坦言以峯鴿過去假借謊言離港、實質棄保潛逃嘅經歷，令佢難以取信於人，形容只有蠢嘅公務員先會信佢嘅說話，認為貼文喺公務員團隊之中所起作用不大。陳又認為香港政府應該硬起來，唔應該維持被動，反而應主動制裁協助黑暴嘅外國官員，以及當日協助峯鴿潛逃嘅兩名丹麥國會議員等。