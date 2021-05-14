誨淫造謠　壹傳媒近年9份報刊雜誌停刊　港業務亦命不久矣

壹傳媒旗下台灣《蘋果日報》今日(14日)宣布，紙本在下周一出刊最後一次報紙後，將在翌日（18日）起停刊，惟香港《蘋果日報》的報道手法亦一直為人詬病，多次被批評報道手法是不道德、誤導、炒作，除了惹來爭議，亦惹來官司及醜聞。事實上，壹傳媒台港業務早已岌岌可危，近年至少9本雜誌及報章停刊。

翻查資料，壹傳媒在7年間停刊多份報刊，2011年9月，壹傳媒嘗試「跟風」創辦免費報章香港《爽報》，但營運僅約2年、即2013年10月便「捱唔住」執笠收場。期間《爽報》更多次被指賣弄色情、荼毒青年，引發多個團體到壹傳媒大樓外示威抗議。至2015年，壹傳媒旗下多本雜誌相繼停刊或合併，當年8月《忽然1周》印刷版停刊，多名編採人員被遣散，以往連同《忽然1周》出售的《飲食男女》及《Me！》，亦與《壹週刊》合併出售。

2016年3月，壹傳媒再宣布娛樂雜誌《FACE》印刷版停刊。同年5月，壹傳媒宣布《Me！》及《Ketchup》的印刷版停刊。2017年8月，《飲食男女》印刷版亦停刊。2018年3月，90年3月15日創立的香港《壹週刊》亦停刊；2018年8月台灣《爽報》亦停刊，標誌壹傳媒走上末路。