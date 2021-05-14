運輸基建先行淪為口號　議員憂元朗起公屋加劇交通擠塞

公營房屋一般申請者的平均輪候時間飆升至5.8年，市民當然期望加建公屋、盡快上樓，惟基建配套往往落後。立法會財務委員會今日(14日)討論元朗朗邊公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程項目，議員批評附近欠缺交通配套，新遷入的3萬人口只能「一齊迫西鐵」，直斥政府要撥亂反正，不能令運輸基建先行淪為口號。

項目以21票贊成、1票反對及3票棄權，獲得通過，涉款逾16億港元。有份投下棄權票的田北辰指政府現時加密在新界西北興建公屋，但政府「口中幫到手」的11號幹線（元朗至北大嶼山段）及屯門繞道要2036年才啟用，第5條跨海鐵路則要等到2038年才完成。他批評現時房屋及交通發展的次序「亂晒」，而今次項目預計在2025年起會有3.3萬人遷入，而居民大多是乘搭西鐵線。但在疫情前的繁忙時間，市民往往要等約3班車才能成功乘車，惡劣情況已經持續10多年，表示不忍心市民要「日日做沙甸魚」。他追問官員「有冇朋友住元朗，有冇話你知今日搭西鐵係點」，問對方是否收到命令「有樓就照起，交通就次要」。他促政府要撥亂反正，不要令口中的「運輸基建先行」變成無實際行動的口號。

議員梁志祥及劉業強同樣投下棄權票，梁提及之前的元朗南發展計劃在元朗公路南邊收地。而如今的項目同樣需要收地，地段更只是與元朗公路南邊地段相距500米，質疑局方為何不一併劃入發展計劃的地段，令現時收地賠償相差每呎500港元。梁直指興建公屋是為市民的福祉着想，但不代表可以剝奪業權人的利益，是次的處理手法令人覺得被欺壓。他更問局方「你係業權人嬲唔嬲，我係業權人反你添啦，唔畀你收地」。

運輸及房屋局回應指，已進行充分的交通評估，認為長遠的新界西北規劃並無問題，例如會就項目興建1個公共運輸交匯處。而鐵路公司亦會持續留意西鐵線服務，以作適當調整。地政總署則回應指，理解公眾期望獲得較高的補償金額，但強調要平衡使用公帑，若然個別人士不滿意補償金額，可交由土地審裁處作最終決定。至於非建制派議員鄭松泰則反對項目，他質疑在當區新增大量人口，但不是以新市鎮形式作發展，醫療配套等會嚴重不足，較鄰近的屯門醫院服務已經飽和，又指「有咩事都唔係去屯門醫院呀話」。

此外，會議上亦通過涉款約37億港元的小蠔灣濾水廠擴展工程建議、以約9億港元在青衣興建職業訓練局航空及航海教育中心、以約5億港元興建連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋等項目。