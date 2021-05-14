許樹昌指未來7天若無源頭不明個案　有條件與內地澳門商討通關

許樹昌表示若本港未來7天仍持續沒有源頭不明個案，便有條件與內地及澳門商討通關。

本港連續7天沒有本地源頭不明個案，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（14日）表示，現時本港疫情已趨穩定，「清零」有望，若未來7天繼續未有源頭不明個案，更有條件與內地、澳門商討通關。

許樹昌表示，若本港未來7天仍持續沒有源頭不明個案，便有條件與內地及澳門商討通關。被問到其他防疫措施能否再放寬，如增食肆每枱人數上限、學校恢復全日上課等，他認為若做到清零，可以逐步研究放寬，但不能如去年第三波爆發前，食肆人數突然不設上限。

他又指，涉及南非變種病毒的群組已找到傳播鏈，該群組也無引致社區出現爆發，至於昨天(13日)1宗由法國輸入香港的個案，雖然其潛伏期也曾身處香港，但由於他感染到L452R病毒，而本地並無此類變種病毒，估計患者於法國受感染的可能性較大，可見本港並無其他個案。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，除了華大基因一名員工確診，以及涉及變種病毒的群組外，過去14天沒有其他本地個案，是好的訊號，但亦應觀察多一周，才能判斷疫情是否完全受控。若本港最終能滿足內地和澳門要求，即連續14天無源頭不明個案，便應商討通關。