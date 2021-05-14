《蘋果日報》帶頭禍港　勾結外國煽動黑暴　議員促盡早執笠

壹傳媒黎智英旗下的台灣《蘋果日報》不堪連年虧損，宣布於下周停刊。有議員直斥《蘋果》多年來劣迹斑斑，涉嫌勾結外國勢力及顛覆國家，協助港獨分子則最拿手，促應該索性「執笠」。

身兼立法會保安事務委員會主席的議員陳克勤直斥，被官司纏身的壹傳媒黎智英長久以來利用媒體勾結外國勢力，公然帶頭要求美國制裁中港，「根本唔係報紙」。陳亦提及在黑暴事件期間，《蘋果》不單是荼毒年輕人，更是直接煽動年輕人上街示威，又聲稱有基金可以提供法律支援，但當有黑暴分子被捕，《蘋果》往往只是搖旗吶喊。陳批評《蘋果》自出版以來已破壞香港媒體文化，「帶壞晒傳媒生態」，不斷製造假新聞，最過分是對政府政策無差別地肆意攻擊，直言「應執咗佢算數」。

此外，本身是執業律師的議員周浩鼎批評《台蘋》一直支持台獨，進行分裂國家的行為，直言「執笠係好事」，可以停止胡作非為。而同類事件應該「燒埋落去」，因香港《蘋果日報》過去劣迹斑斑，包括涉嫌參與顛覆國家的行為，協助港獨分子則最拿手，他期望《蘋果》永遠消失。雖然黎智英已身陷囹圄，但周促請執法部門要嚴肅跟進《蘋果》有否牽涉其他《港區國安法》的罪行。