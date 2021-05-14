被判非妥為當選　已離港李軒朗須付訟費63萬

現已離開香港的前九龍城區議員李軒朗，因在選舉期間在未獲學者沈旭暉、前議員劉小麗、前學聯常委會主席劉昕雋等7人簽妥正式同意書前，便偷步於宣傳橫額上稱得到他們的支持，今年3月被高院原訟庭裁定他非妥為當選，其競選對手林博的選舉呈請得直。原訟庭今日（14日）就訟費再頒判詞，裁定李軒朗須向林博、律政司及選舉主任支付合共63萬元。

李軒朗在今次判決後並無提出上訴，並在本月初發表聲明，表示已離開香港。他在審訊時辯稱事件只是他疏忽大意，他可提供訊息往來紀錄，證明他已取得相關人士的同意。但法官楊家雄就指他在製作涉案宣傳橫額時，未有盡責跟進是否已取得當事人的同意書，或知悉未取得當事人的同意書，批評他罔顧和不重視自己選舉責任，更可能涉及舞弊或非法行為，因此把判決送交刑事檢控專員和政制及內地事務局長跟進。

就這宗案件，林博要求李軒朗支付105萬港元訟費，不過原訟庭認為林要求的訟費過高，只頒令李向林支付45萬港元。另外李要向律政司支付訟費12.5萬港元，及向選舉主任郭偉勳支付訟費5.5萬港元。