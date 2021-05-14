《蘋果日報》散布假新聞分化社會　股價異動　證監會調查無進展

台灣《蘋果日報》不堪虧損昨宣布將會停刊，而香港的《蘋果日報》亦多次被指控發布不實報道，醜聞不斷。警務處處長在近月曾多次不點名批評《蘋果》散布不實消息，聲言若不實的新聞中的有散布仇恨，分裂社會的成分，或會構成犯罪，與國家安全相關。有議員及學者質疑，《蘋果》的報道手法一直為人詬病，希望政府當局徹查，嚴正執法，以阻止該報再散布虛假消息。

警務處處長鄧炳長早在上月警務處處長鄧炳強主持「全民國家安全教育日」活動時，已不點名批評《蘋果》一直以「誤導、炒作、不盡不實的報道」分化人心，挑起社會的仇恨，警方單單在過去一年，已向該媒體發出約130封信，對他們誤導、失實的報道作出投訴、澄清，及直斥其非，強調任何人違法，皆需要付出代價。

其後鄧炳強接連在公開場合中不點名批評《蘋果》散布假新聞，強調香港現時未有針對假新聞的法例。在最近一次出席灣仔區議會會議後，鄧又再不點名批《蘋果》「生安白造」，指即使任何人無論用任何身份，背後有多強勢力，只要犯罪，包括違反《國安法》，「我都會找證據，將你拘捕、將你檢控」。

除散布假新聞為人詬病外，壹傳媒的股價在黎智英去年8月10日被捕後，亦多次出現異動，警方毒品調查科就此拘捕15人涉串謀詐騙及洗黑錢。此外，壹傳媒黎智英與壹傳媒集團營運總裁兼時任財務總裁周達權和行政總監黃偉強，亦涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨的地段，並隱瞞香港科學園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益近2,000萬港元。

議員葛珮帆表示，不少市民收到台灣《蘋果》停刊的消息後，均表示「打算慶祝，最好香港的(《蘋果》)都快些停」。葛又提到，《蘋果》一直被視為政治操作的媒體，不斷「醜化中國，抹黑政府，無事生非，搞亂個地方」，認為台灣《蘋果》在停刊聲明中指會繼續尋找公義是「荒謬」，稱「就是因為蘋果經常散布仇恨，才令香港無公義」。葛又促政府加快針對假新聞及虛假消息的立法工作，而國安處亦應徹查《蘋果》疑違反《港區國安法》的報道。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強則回應指，台灣《蘋果》的編採方式與香港《蘋果》相似，認為或是台灣的讀者已「厭倦了其偏頗的手法，放棄份報紙」，認為香港的《蘋果》或同樣步其後塵，又批評香港的《蘋果》報道「駭人聽聞、揭人私隱、報道失實」，或終有一日會因而銷量下降，繼而停刊。他又希望當局不是「雷聲大雨聲少」，針對《蘋果》涉違反《港區國安法》的事嚴正執法。