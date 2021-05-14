地盤工涉性侵繼女　被告稱被屈反咬妻子不忠

地盤工人由繼女8歲開始，涉嫌在中港兩地多次非禮和強姦她長達3年，包括強迫繼女替他口交，要她吞下精液，要求她模仿色情片內女性呻吟及性交動作，更強迫她進行肛交，案件今日（14日）在高院續審，控方播放被告「W.K.Y.」的錄影會面紀錄。被告否認強姦事主X，指是受到誣衊，並指摘妻子貪財及不忠。

57歲被告W.K.Y.否認3項非禮、3項強姦、2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項未經同意下作出的肛交罪。他在與警員錄影口供時指，如他有強姦X，X不可能無反抗而任他魚肉。對於被指在內地非禮X胸部一事，被告就解釋指當時他與妻子和X同床而睡，X壓到他的被子，他幫X翻身時誤碰其胸部，事件驚動妻子後，X即場解釋及道歉。3人回港後不久，妻子就要求離婚。他稱事件不合理，若X過去遭受他強姦，為何從不跟母親投訴，相反遇到非禮，卻即時與母親交代。

被告續指，有次上班後折返回家，撞破妻子與陌生男子偷情，但他顧念X的生活才沒有離婚。及後2人就出售內地房產起分歧，被告指摘妻子貪財。被告堅稱，他當地盤雜工工作辛勞，根本沒有精力行房，遑論強姦X，強調X的指控純粹誣衊。他更向警方指妻子以沒有行房作為出軌藉口，更在賓館接客賣淫。