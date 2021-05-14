再多17個地方須強制檢測　包括11間爆上呼吸道感染學校

港府表示，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，由於11間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，亦被納入今日（14日）的強制檢測公告。

6個地方再次強制檢測:

香港新界大嶼山東涌文東路35號靈糧堂秀德小學

香港新界荃灣荃威花園1期9A舖惠康

香港柴灣環翠道11號興華廣場

香港柴灣柴灣道233號新翠商場

香港中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）

香港中環遮打道皇后像廣場花園

11間強制檢測學校:

香港新界天水圍天瑞邨瑞心樓(第2座)地下保良局曾星如幼稚園

香港新界沙田隆亨邨善心樓118-125及127-130號地下香港耀能協會隆亨幼兒中心

香港新界將軍澳尚德邨尚明樓(第9座)4樓平台A、B及C翼竹園區神召會梁省德中英文幼稚園

香港新界元朗青山公路元朗段265-267號元朗三育幼稚園

香港九龍牛頭角彩霞邨彩星樓地下2及5室協康會王石崇傑紀念中心

香港銅鑼灣東院道7號聖公會幼稚園

香港西營盤高街97B號救恩學校(小學部及幼稚園部)

香港筲箕灣東大街19號筲箕灣官立小學

香港九龍九龍塘金巴倫道舒梨里2721地段九龍塘學校(小學部)

香港九龍深水埗英華街3號英華小學

香港九龍深水埗福榮街231號福榮街官立小學